الضاري لمسرور بارزاني: لن توفروا جهدا لمستقبل أفضل للعراقيين كافة

اربيل (كوردستان 24)- عبّر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، اليوم الأحد، عن ثقته بأن رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني لن يوفر جهدا لتحقيق مستقبل أفضل لكافة العراقيين.

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها الضاري الى مسرور بارزاني بعد تسنمه رئاسة الحكومة.

وجاء في الرسالة "كلنا ثقة بأنكم لن توفروا أيَّ جهد في سبيل ضمان مستقبل أفضل لكل العراقيين بمختلف شرائحهم ومكوناتهم وتوجّهاتهم من خلال توسيع قنوات التواصل بين بغداد وأربيل لما في ذلك مصلحة لضمان أمن واستقرار العراق".