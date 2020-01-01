نصر الله: اغتيال سليماني "جريمة كبيرة" وسنحقق كل أهدافه

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الجمعة اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني "جريمة كبيرة"، وقال إن "انتصارات محور المقاومة" ستتزايد.

وقتلت ضربة أمريكية قاسم سليماني الى جانب القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من أفراد الحشد الشعبي داخل سيارتين في شارع المطار ببغداد.

وقال نصر الله في بيان "أما نحن الذين بقينا بعد (سليماني) فسنكمل طريقه وسنعمل في الليل والنهار لنحقق أهدافه، وسنحمل رايته في كل الساحات والميادين والجبهات، وستتعاظم انتصارات محور المقاومة ببركة دمائه الزكية كما كبرت بحضوره الدائم وجهاده الدؤوب".

واضاف أن "القصاص العادل من قتلته المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم".

وقال نصر الله إن الأمريكيين "لن يستطيعوا إن شاء الله أن يحققوا اياً من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه، بل ستتحقق كل أهداف الحاج قاسم بفعل عظمة روحه ودمه وعلى أيدي إخوانه وأبنائه وتلامذته المقاومين والمجاهدين من كل شعوب أمتنا التي ترفض الذل والخضوع للمستكبرين والمستبدين".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت في بيان إن الضربة الجوية "تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".