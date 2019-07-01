كوردستان تتهيأ لمحادثات مع بغداد وتناقش اولى خطوات "الحوكمة"

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت حكومة اقليم كوردستان عن قرب جولة محادثات مع بغداد، فيما اكدت على ضرورة تنظيم عمل الحكومة الكترونيا.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الثاني للحكومة برئاسة رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

واكدت الحكومة خلال الاجتماع على ان لجنة مشتركة ستبدأ قريبا بالحوارات من اجل حل كافة القضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

ومن المنتظر ان تحدد اللجنة المشتركة آليات لحل الخلافات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واستعرض مسرور بارزاني تفاصيل الزيارة التي اجراها الى بغداد على راس وفد كوردي مؤكدا على ضرورة توضيح الحقوق الدستورية لمواطني اقليم كوردستان بالأرقام والاحصاءات لمسؤولي الحكومة العراقية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تنظيم عمل الحكومة بالطرق الالكترونية وفق ماورد في برنامج عمل الكابينة التاسعة التي يتراسها مسرور بارزاني.

واكد الاجتماع ان موقع حكومة الاقليم الجديدة اصبح اشبه بالمنصة الجامعة لنشاطات كافة الوزارات والدوائر بطريقة محترفة، وان تكون متاحة في المستقبل امام جميع مواطني كوردستان، بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة.

سوار أحمد