الامم المتحدة تعرض المساعدة وتدعو لعدم تسييس التعداد السكاني بالعراق

اربيل (كوردستان 24)- عرضت الامم المتحدة المساعدة على اجراء التعداد السكاني في العراق واقليم كوردستان، فيما طالبت في الوقت نفسه بعدم تسييس العملية والتعامل معها على اساس الدستور العراقي.

وسبق أن أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد لإجراء التعداد السكاني والذي من المقرر أن يجري العام المقبل.

وجاء العرض الاممي، الثلاثاء، خلال استقبال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني المدير الإقليمي لمنظمة صندوق الأمم المتحدة لشؤون السكان لؤي شبانة والوفد المرافق له.

وقدم شبانة خلال اللقاء عرضاً مختصراً لنتائج زيارتهم التي جاءت لعرض دعم منظمتهم لإجراء تعداد عام للسكان في العراق وإقليم كوردستان، والمشاركة في إحياء الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذكرى الخمسين لتأسيس منظمتهم.

وعبر الوفد الاممي عن أمله في عدم تسييس هذه المسألة، وأن يجري التعامل معها على أساس الدستور العراقي.

وتباحث الجانبان العلاقات بين الاقليم والمنظمة الدولية، وعلاقات أربيل – بغداد، ومسألة النازحين واللاجئين وآلية إعادتهم إلى ديارهم.

سوار أحمد