محكمة عراقية تسجن شخصاً ابتز فتاة بصورها عبر الانترنت

بغداد (كوردستان 24)- قضت محكمة عراقية الخميس بسجن مدان اقدم على ابتزاز فتاة بصورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن محكمة جنايات الكرخ "نظرت في قضية مدان قام بابتزاز فتاة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي او دفع مبالغ مالية".

وأضاف البيان أن "المدان قام بأخذ (حلي) ذهبية من المشتكية مقابل المبالغ المالية ليقوم بعد ذلك بتكرار ابتزازه لها ما دفع المشتكية للجوء الى القضاء".

وأشار الى ان "المحكمة اصدرت قرارها القاضي بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق المدان وفقاً لاحكام المادة 430/1 من قانون العقوبات".

وكانت المحاكم العراقية قد اصدرت احكاماً متفرقة بحق اشخاص ادينوا بابتزاز نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك.