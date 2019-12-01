خطط لتدشين مشاريع بيئية "ذات أهمية قصوى" في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني، عن خطط لبناء مصانع لإعادة تدوير النفايات كجزء من خطط الحكومة الجديدة لحماية البيئة في الإقليم.

وأضاف عوني في بيان أن أحد التهديدات الكبيرة التي تهدد بيئة إقليم كوردستان هو عدم وجود نظام ملائم للنفايات وإعادة تدويرها، مشيرا إلى أن وضع بنية تحتية لإدارة النفايات هو من أولويات الحكومة.

وشدد عوني على أن إعادة التدوير "ذات أهمية قصوى" بالنسبة للحكومة التي تخطط لإنشاء مصانع أخرى لإعادة التدوير في جميع أنحاء الإقليم.

وتابع "تتطلع الوزارة إلى توسيع مصانع إعادة التدوير الحالية التي يتم بناؤها حالياً في محافظتي دهوك والسليمانية، وأيضاً في بلدتي عقرة والعمادية، والتي ستقوم بمعالجة النفايات بطريقة لا تشكل تهديداً على البيئة".

وأضاف عوني أن الوزارة ستعمل مع شركة عالمية لبناء مصانع لإعادة التدوير وفقاً للمعايير العالمية في المناطق التي لا تتوفر فيها مصانع لإعادة التدوير.

يأتي هذا في وقت أطلقت فيه منظمات محلية حملات لتشجيع إعادة التدوير من خلال وضع صناديق قمامة منفصلة في المدارس والجامعات كخطوة أولى، على أمل أن تعمم المبادرة في أماكن أخرى من الإقليم.

وعلى الرغم من أن إقليم كوردستان ينتج آلاف الأطنان من النفايات القابلة لإعادة الاستخدام، إلا أنه لم يستفد منها بصورة كافية.