مسرور بارزاني: داعش بات خطراً جدياً على المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت، إن تنظيم داعش بات يشكل تهديداً جدياً على المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، مشيراً الى أن ردع تلك التهديدات لا بد أن يتم بالتعاون والتنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس حكومة الإقليم مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري في إطار زيارته الى أربيل لبحث جملة من الملفات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أن الجانبين بحثا آخر المستجدات في العراق، لافتاً الى أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة ولاسيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها).

وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان الى أن إرهابيي داعش باتوا يشكلون خطراً جدياً على سكان هذه المناطق، وقال "لا بد من زيادة التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لردع تهديدات داعش في تلك المناطق بصورة مشتركة".

هذا وأشاد وزير الدفاع العراقي بقوات البيشمركة ودورها البطولي في هزيمة داعش كجزء من منظومة الدفاع العراقية، كما أبدى استعداد وزارته لتعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.