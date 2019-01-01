بارزاني يستذكر "اليوم الأسود" ومذبحة "زيوه"

اربيل (كوردستان 24)- قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، إن تضحية الشعب الكوردي في "مذبحتي 9 حزيران" انتصرت على طائرات "العدو" واسلحته.

جاء ذلك في بيان اصدره بارزاني يوم امس بمناسبة مرور 56 عاماً على سقوط العشرات في السليمانية على يد الزعيم صديق مصطفى وهو أحد ضباط الجيش العراقي السابق. ولطالما وصف الكورد تلك المذابح باليوم الأسود حيث دفن الضحايا في "وادي الموت".

وبحسب المصادر الكوردية، فان المجزرة - التي وقعت في عهد الرئيس عبد السلام عارف - ادت الى سقوط 400 مدني على الاقل.

وقال بارزاني في بيانه إنه في تلك المذبحة "رفض عدد من الأحرار في السليمانية إهانة رموزهم القومية، لذلك استشهدوا على يد الجلاد زعيم صديق، وهؤلاء الشهداء سطروا بدمائهم الزكية درساً في الشجاعة وعدم الرضوخ".

واستذكر بارزاني مذبحة اخرى وقعت عام 1985 قائلا إن "عدداً كبيراً من اللاجئين الأبرياء الجريمة البشعة استشهد في الجريمة البشعة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء".

وكان بارزاني يتحدث عن قصف طائرات النظام العراقي معسكر زيوه الذي كان يضم ممن لجأوا الى ايران بعد تعرض ثورة ايلول الى نكسة نتيجة اتفاقية الجزائر بين ايران والعراق سنة 1975.

وقال بارزاني "كارثة زيوه أثبتت للجميع أن إرادة شعب كوردستان للبقاء والنضال والتضحية، أقوى من أسلحة وطائرات ونيران الأعداء، وفي النهاية إنتصرت تلك الإرادة على العدو الفاقد للضمير".