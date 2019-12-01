مجلس وزراء كوردستان يقر قانون الإصلاح ويحيله للبرلمان

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 11 كانون الأول (ديسمبر) 2019، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وجرى في الاجتماع التباحث بشأن مسودة مشروع قانون الإصلاح حول التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات في إقليم كوردستان، في إطار برنامج الإصلاح للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وافاد بيان للحكومة بأن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الإصلاح عملية مستمرة وطويلة الأمد وتشمل القطاعات كافة، وقال: "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الجديدة، قطعناً وعداً للشعب بإرسال هذا المشروع إلى البرلمان".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جميع الأحزاب السياسية والأطراف المؤتلفة في الحكومة شاركت في المشروع لتحقيق المصلحة العامة وإقرار العدالة وضمان حقوق المستحقين.

وبعد مناقشة مستفيضة لمواد المشروع وفقراته وإجراء ما يلزم من تغييرات، قرر مجلس الوزراء التصديق على المشروع، على أن تتم إحالته إلى برلمان إقليم كوردستان.