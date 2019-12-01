بريطانيا تعلق حول بيان للامم المتحدة بشأن العراق

أربيل (كوردستان 24)- صدر تعليق بريطاني، اليوم الاحد من بيان الامم المتحدة بخصوص الاوضاع في العراق.

وجاء في بيان للسفارة البريطانية في العراق "ترحب المملكة المتحدة ببيان مجلس الامن للام المتحدة بخصوص العراق والذي يدعم اجراء حوار شامل بين الحكومة العراقية والشعب".

وتابع البيان "أعرب اعضاء مجلس الامن عن قلقهم البالغ ازاء ما يتعرض اليه المتظاهرون في العراق، مطالبين جميع الاطراف بوقف استخدام العنف وتدمير البنى التحتية الاساسية في البلاد".

وكان اعضاء مجلس الامن قد رحبوا بالجهود المبذولة لإجراء حوار شامل بين الحكومة والشعب العراقي لإجراء إصلاحات عاجلة تهدف إلى تلبية المطالب المشروعة للمحتجين.

وعبر اعضاء مجلس الامن في بيان صدر يوم الجمعة عن دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه ورفاهيته، فيما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الخسائر في أرواح المتظاهرين ومقتل المتظاهرين العزل وتشويههم واعتقالهم تعسفيا.

ودعا الاعضاء السلطات العراقية الى اجراء تحقيقات شفافة على وجه السرعة في أعمال العنف ضد المتظاهرين.