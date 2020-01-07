مسرور بارزاني: حرب داعش لم تنته ولا بد من استمرار الدعم الدولي

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ان الحرب على تنظيم داعش لم تنته، مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة استمرار الدعم الدولي.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء، خلال استقبال مسرور بارزاني لوفد عسكري بريطاني في اربيل.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني (يناير) 2020، وفداً عسكرياً بريطانياً رفيع المستوى برئاسة السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط .

وفي اللقاء الذي حضره السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي والقنصل العام البريطاني في اربيل جيمس ثورنتون، جرى التباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة العراقية والمنطقة.وأكد الجانبان على ضرورة تهدئة الأوضاع وحل النزاعات بالحوار والسبل السلمية، كما شددا على أن الحرب ضد داعش لم تنته بعد، وبما يحتم على المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة العراق وإقليم كوردستان بمجال مكافحة الإرهاب.