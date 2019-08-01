مسعود بارزاني في تهنئته: عيدكم مبارك ونتمنى لكم السعادة

اربيل (كوردستان 24)- وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني رسالة تهنئة الى مسلمي كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي نص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نوجه أسمى التهاني والتبريكات الى عموم مسلمي كوردستان والعراق والعالم .

ونهنىء عوائل الشهداء الكرام الذين حموا حرية وكرامة بلدنا بالدماء الزكية لأعزائهم. كما نهنىء جميع البيشمركه الأبطال، ونشد على أيدى قوات الآسايش والشرطة الذين يتحملون حماية أمن وإستقرار المواطنين، دون ملل.

عيدكم مبارك ونتمنى لكم السرور والسعادة .

مسعود بارزاني