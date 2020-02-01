الصدر يبدي دعماً مبكراً: الشعب اختار علاوي لا الكتل

أربيل (كوردستان 24)- أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأييده المبكر لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وقال إن الشعب من اختار وليس الكتل السياسية.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، المهندس والوزير السابق محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال الصدر في بيان "سيسجل في تأريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل" مضيفاً أن "هذه خطوة جيدة".

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وسيدير علاوي البلاد لحين يتسنى لها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ويتعين عليه قبل ذلك تشكيل حكومة جديدة خلال شهر من التكليف.

وأضاف الصدر "نأمل من الأخ محمد علاوي أن لا يستسلم للضغوطات الخارجية والداخلية، وأن يعلن عن برنامجه، ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة".

وتابع "إن أراد دعماً لتقويته بصورة مستقلة، فأنا والشعب مستعدون لذلك".

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وأنهى التكليف أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين تصاعدت فيها الضغوط على الطبقة السياسية إزاء تسمية رئيس جديد للوزراء، بعد خطبة شديدة اللهجة من المرجعية الدينية الشيعية العليا، ودعوة الصدر أنصاره إلى العودة مجدداً الى الشوارع.