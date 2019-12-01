ترامب يعلق على هجوم كركوك ومحاولة اقتحام السفارة ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء ايران مسؤولية قتل متعاقد أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في كركوك، كما اتهم طهران بالسعي لمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

وقال ترامب على حسابه في تويتر "إيران قتلت متعاقداً أمريكياً وأصابت الكثير"، مضيفاً "لقد استجبنا بقوة، وسوف نفعل دائماً".

وكان ترامب يشير الى ضربة جوية نفذتها الطائرات الأمريكية على جماعة كتائب حزب الله في بلدة القائم الحدودية. وتتهم واشنطن تلك الجماعة بالمسؤولية عن الهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية وآخرها قصف قاعدة في كركوك مما أسفر عن مقتل متعاقد.

وقال ترامب "الآن تقوم إيران بتنظيم هجوم على السفارة الأمريكية في العراق"، مشيراً الى أن إيران "تتحمل المسؤولية الكاملة".

وتابع "نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".

كان رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قد توعد "المتحرشين" بالسفارة الأمريكية بـ"أشد العقوبات"، وقال إن حكومته اتخذت تدابير من شأنها أن تحفظ سيادة العراق.

وحث عبد المهدي المتظاهرين على إخلاء المنطقة المحيطة بالسفارة، لكن مصادر وشهودا قالوا إن المهاجمين ما زالوا يطوقون المبنى.