وفد عراقي في اربيل اليوم وكوردستان تعلن مواضيع البحث

اربيل (كوردستان 24)- اكدت حكومة اقليم كوردستان ان وفدا رفيعا من وزارة الداخلية العراقية سيزور العاصمة اربيل اليوم الاربعاء.
واشار وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الثلاثاء ان الوفد العراقي برئاسة وزير الداخلية العراقية ياسين الياسري.
وقال احمد للصحفيين "سيتم التباحث حول المشاكل التي لا تزال تواجه مواطنينا فيما يتعلق بقضية الاحوال المدنية".
واكد ان زيارة الوفد خاصة بشأن عمل الوزارتين فقط.
وحول الزيارة المزمع ان تقوم بها لجان من اقليم كوردستان الى العاصمة العراقية بغداد اكد احمد ان كوردستان تنتظر من بغداد ان تجهز لجانها لكي نتحاور بشكل جدي بشأن القضايا الخلافية العالقة".
ومن المنتظر ان يزور وفد عراقي حكومي اقليم كوردستان اليوم الاربعاء للاجتماع مع رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني.
واكد ريبر احمد "جاهزية لجان اقليم كوردستان لزيارة بغداد في أي وقت تكون الحكومة الاتحادية جاهزة لاستقبالنا".
واجرى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني زيارة الى العاصمة بغداد الشهر الماضي التقى خلالها بالمسؤولين العراقيين ووصف نتائجها بـ"الايجابية".
سوار أحمد
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