مسرور بارزاني يبدأ اولى خطوات تشكيل الحكومة في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني، عن بدء اولى خطوات تشكيل الحكومة الجديدة.

وانتخب برلمان اقليم كوردستان الشهر الماضي نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم ليكلف بدوره مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة.

وبحسب القانون، أمام رئيس الحكومة المكلف 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان للمصادقة عليها.

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وقال مسرور بارزاني خلال لقائه السفير الامريكي الجديد لدى العراق ماثيو تولر، يوم السبت في اربيل إن عملية تشكيل الحكومة بدأت فعليا.

وتابع "سيتم عرض التشكيلة الوزارية أمام البرلمان في الوقت المحدد".

وتم تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة في 11 من الشهر الجاري. ويتوقع محللون وبرلمانيون أن تكون الحكومة الجديد ائتلافية في ظل معارضة ضعيفة.

وقال مصدر سياسي مطلع لكوردستان 24 إن مسرور بارزاني سيعقد اجتماعات منفصلة مع مختلف القوى السياسية في الاقليم لبحث تشكيلته الحكومية.

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واضاف أن بارزاني سيلتقي أولاً مع فريق التفاوض مع حزبه "لوضع خطط تفاوضية" في المشاورات مع الأحزاب الأخرى التي ستشارك في حكومته.

وتابع "من المتوقع أن يلتقي مسرور بارزاني بالكيانات (السياسية) قريبا، وستكون الاجتماعات الأولى مع قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

ومسرور بارزاني احد قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ولفتت التطورات السياسية في اقليم كوردستان انظار العالم لاسيما من عواصم عالمية ومنها واشنطن التي هنأت بانتخاب القيادة الجديدة للإقليم.

وقال مسرور بارزاني إن "إقليم كوردستان يؤمن بحسم الخلافات بالسُبل السلمية وفق المصالح المشتركة والاستقرار والتعايش السلمي بين الشعوب".

ويحتفظ اقليم كوردستان بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة التي لعبت دوراً محورياً في الضغط على بغداد من أجل اعادة ترطيب الأجواء بعد تداعيات استفتاء الاستقلال.