الزعبي يكيل شتائم مهينة بحق الكورد ويشيد بحرب صدام عليهم

اربيل (كوردستان 24)- ساق المعارض السوري البارز اسعد الزعبي، شتائم مهينة بحق الكورد في سوريا والعراق، مباركاً في الوقت نفسه المجازر التي ارتكبها صدام بحق الكورد العراقيين.

وكتب الزعبي على حسابه في تويتر "كلما كشفنا حقيقة من صفات (حزب الاتحاد الديمقراطي) يظهر عدد كبير من الحيوانات" تنتقد ما يقول.

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واتهم الزعبي قبل ذلك الادارة الكوردية بالاتفاق مع دمشق لتسليم عدد من القرى ردا على الاتفاق الامريكي التركي حول المنطقة الآمنة. ونفت قوات سوريا الديمقراطية تلك المزاعم.

وساق الزعبي شتائم مهينة بحق الكورد، وقال "لا داعي لاستخدام مبيدات لهذه الحشرات فقط يكفي ان تقول كلمه صدام سرعان ما تختفي".

وتابع "لذا ظهورها دوما يجعلنا نترحم على صدام"، وذك في مباركة واضحة للمجازر التي ارتكبها النظام السابق بحق الكورد في العراق.

وأثار الزعبي بشتائمه عاصفة من الانتقادات بسبب الاساءة للكورد.

وهذه ليست المرة الاولى التي يهاجم فيها الزعبي الكورد بشكل عام. ففي عام 2016 قال في مقابلة مع إذاعة موالية للمعارضة إن "نسبة كورد سوريا لا تتجاوز 1% وكانوا في عهد حافظ الأسد يحلمون بورقة تثبت آدميتهم، والآن يريدون تشكيل دولة كوردية في سوريا".

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وسبق أن شغل الزعبي منصب رئيس وفد المعارضة السورية في جنيف. ويقدم نفسه الآن كمحلل سياسي واستراتيجي مقيم في الرياض.