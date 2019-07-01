حكومة كوردستان تجدد تمسكها بالتوصل لاتفاق شامل مع بغداد

اربيل (كوردستان 24)- قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان دوبرداني السبت إن حكومة اقليم كوردستان ملتزمة باهمية التوصل لاتفاق شامل مع بغداد.

وأدلى دوبرداني بتصريحه للصحفيين بعد اجتماع عقدته كتلته مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في اربيل اليوم السبت.

وقال دوبرداني إن "اللقاء كان مهما جدا".

وأضاف أن مسرور بارزاني جدد التزام حكومته وجديتها بالتوصل إلى اتفاق شامل مع بغداد حول الملفات الأساسية بما يضمن حقوق والتزامات الطرفين وفق الدستور.

هذا ومن المقرر أن يجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني مع رؤساء الكتل الكوردستانية بمجلس النواب العراقي يوم غد الأحد.

وسيتم عقد الاجتماع في مبنى مجلس الوزراء بأربيل.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 إن الاجتماع سيتناول بحث المسائل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص القضايا المالية والموازنة والنفط والغاز.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في بيان إن الاجتماع سيبحث "قضايا هامة" مشيرا إلى انه سيتم خلاله "طرح سياسة حكومة الإقليم بشأن الموازنة ومستحقات الإقليم وشعبه".