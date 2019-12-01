الاتحاد الاوروبي يطالب العراق بالعمل بـ"حزم" ضد قتل واختطاف المتظاهرين

أربيل (كوردستان 24)- طالب الاتحاد الاوروبي، العراق، اليوم الاثنين، العمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.

ونشرت بعثة الاتحاد الاوروبي الى العراق في حسابها على موقع تويتر "اجتمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم مع وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، وطالبنا بقوة لإنهاء العنف ضد المتظاهرين والعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين".

ولا تزال الاحتجاجات متواصلة حيث يطالب عشرات الآلاف بإنهاء النظام السياسي الذي تحتكره نخبة سياسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003. ويقول المحتجون إن النظام السياسي السائد أخفق وأسهم في تراجع البلاد التي باتت تتصدر قوائم البلدان الأكثر فسادا في العالم.