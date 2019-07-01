تركيا تفرج عن السائحين المعتقلين من كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع ان السلطات التركية افرجت عن السائحين الكورد الذين اعتقلتهم اثر الحادثة التي جرت في مدينة طرابزون في تركيا.

وتعرض عدد من سياح إقليم كوردستان، في الايام القليلة الماضية، الى اعتداء في مدينة طرابزون التركية، وذلك بعد أن حاولوا التقاط صور تذكارية مع علم إقليم كوردستان، قبل أن يتم اعتقالهم تمهيداً لمحاكمتهم.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 ان السلطات التركية اطلقت سراح مواطني اقليم كوردستان المعتقلين اثر تلك الحادثة.

وعبرت حكومة اقليم كوردستان عن قلقها ازاء اعتقال المواطنين واصدرت بيانا بشأن ذلك حيث تم الإفراج عن المعتقلين بعد ساعات من اصدار البيان.

سوار احمد