العراق يطلق سراح مئات المتظاهرين المعتقلين مع استمرار الاحتجاجات

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت السلطات العراقية الأحد سراح مئات المتظاهرين الذي اعتقلوا منذ تفجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل نحو شهرين.

وقال مجلس القضاء في بيان إن الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين لغاية اليوم.

وأضاف البيان أن 181 موقوفا "جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون".

وتتهم السلطات بعض المتظاهرين بتخريب الممتلكات الخاصة والعامة أو الاعتداء على قوات الأمن.

وعلى الرغم من أن تعرض المئات الى الاعتقال، إلا أن المنظمات الإنسانية تتحدث عن حالات خطف طالت العشرات من المحتجين.

وارتفع عدد الضحايا منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات الى أكثر من 400 قتيل معظمهم متظاهرون عزل وإصابة اكثر من 15 ألفاً بجروح.

ومن بين القتلى والمصابين عدد من قوات الأمن.