العراق يستأنف التعاون مع قوات التحالف ضد داعش

أربيل (كوردستان 24)- قررت العراق، اليوم الخميس، اسئناف التعاون مع قوات التحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش.

وجاء في بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الارهابية في مناطق عديدة من العراق ولاغرض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي ، تقرر القيام بالاعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الاسناد الجوي".

واكد البيان ان هذا التعاون سيكون حسب حاجة القوات العراقية التي تحددها قيادات العمليات المعنية.

واشار عبد المهدي الى ان التعاون سيدوم حتى الاتفاق على شكل التعاون القادم بما يحقق سيادة العراق على ارضه واجوائه .

سوار احمد