مسرور بارزاني: محادثتنا مع بغداد مستمرة ونهدف لاتفاق يضمن حقوقنا الدستورية

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين إن المحادثات بين الاقليم والحكومة الاتحادية مستمرة، مشيراً الى ان اربيل تهدف الى عقد اتفاق مع بغداد يضمن الحقوق الدستورية للكورد.

جاء ذلك خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت.

وذكر بيان اصدرته الحكومة أنه "تم في الاجتماع الذي عُقد في اربيل، التباحث حول عدد من المستجدات في العراق والمنطقة".

وأضاف البيان أن رئيس حكومة إقليم كوردستان سلط الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال إن "محادثاتنا مع بغداد مستمرة، وهدفنا الرئيس هو التوصل الى اتفاق يضمن حقوقنا الدستورية".

وأوضح رئيس حكومة إقليم كوردستان، أنه وبالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، إلا أن إقليم كوردستان ظل ملاذاً آمناً لاستقبال النازحين واللاجئين وتوفير المساعدات اللازمة لهم.

وتناول الاجتماع الوضع في كركوك، وتطابقت خلاله الرؤى حول أهمية تنفيذ المادة 140 من الدستور وتطبيع الاوضاع، حسبما جاء في البيان.