طائرة عراقية تنفذ هبوطا اضطراريا والنقل توضح

أربيل (كوردستان 24)- نفذت طائرة ركاب مدنية عراقية، اليوم الجمعة، هبوطاً اضطراريا في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا.

وكانت الطائرة قادمة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.

وأعلن مطار روستوف عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في المطار، وهي في طريقها من بغداد الى مينسك، لأسباب تقنية.

وقال متحدث باسم المطار "طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية كانت تقوم برحلة من بغداد إلى مينسك هبطت بشكل اضطراري في مطار رستوف على الدون، على المدرج الاحتياطي، مشيرا إلى أن الهبوط كان "لأسباب تقنية".

وأشار إلى أن عملية الهبوط تمت بنجاح ودون حدوث إصابات.

وأوضحت وزارة النقل تفاصيل هبوط الطائرة، حيث نقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة النقل سالم السوداني، إن "سبب هبوط الطائرة اضطرارياً في مطار روسيا هو عطل فني في الطائر الآلي".

واكد "عدم وجود أي خسائر مادية أو إصابات بشرية".

سوار احمد