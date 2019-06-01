بارزاني يؤشر امرا "خطيرا" والأمم المتحدة: نحقق بجرائم داعش

اربيل (كوردستان 24)- اشار رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الى ان الارهاب يسعى لخلق العداوة بين الاديان في وقت قالت فيه الأمم المتحدة أنها ستحقق في جرائم تنظيم داعش.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، اثناء استقبال بارزاني المساعد والمستشار الخاص للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون التحقيق في جرائم داعش كريم اسعد احمد خان والوفد المرافق في اربيل.

وبحسب بيان من مكتبه فان بارزاني حذر من ان الارهاب يسعى لخلق العداوات والخلافات بين الاديان والاعراق.

وسلط بارزاني الضوء على تهديدات داعش، وأعلن أنه "رغم إلحاق الهزيمة العسكرية بداعش، إلا أن خطره وتهديده مازال باقيا ويستهدف العالم بأسره".

واكد بارزاني على ان "شعب كوردستان رغم كل المآسي التي لحقت به ومن أجل فتح صفحة جديدة واحلال السلام، لم يلجأ يوما الى الإنتقام".

وقال بارزاني ان "الإرهاب يسعى الى خلق الخلافات والعداوات بين الأديان، وهذا موضوع خطير، والتصدي لهذا الخطر يستوجب التنسيق بين كافة الأطراف الدولية".

وأكد احمد خان ان من ضمن المهام الموكلة اليه هي "التحقيق في جرائم داعش، وبدء عملية محاكمة الدواعش المتورطين في تلك الجرائم".

وقال احمد خان ان "الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق وكوردستان هي جرائم تقع في إطار الإبادة الجماعية".

واكد ان سعي منظمة الأمم المتحدة من أجل محاكمة المتهمين الدواعش، هو لتصنيف المتهمين وتهيئة الأرضية المناسبة للسلم الوطني.

ودعا المسؤول الاممي الأطراف ذات العلاقة في إقليم كوردستان والعراق الى مساعدة فرق التحقيق التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

سوار احمد