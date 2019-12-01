القوات الامنية تعتقل احد ممولي داعش في الموصل

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت القوات الامنية، اليوم الاحد، احد ممولي تنظيم داعش في مدينة الموصل.

وافاد بيان لمديرية الاسخبارات العسكريةبأنه "وبكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للفرقة من القاء القبض على أحد الارهابيين في قرية تمارات بقضاء تلعفر – الموصل".

واكد البيان ان "الإرهابي المعتقل يعد احد ممولي عصابات داعش الارهابية".

واوضح انه "كان يقوم بسرقة حبوب الحنطة في سايلو الوائلية وبيعها لحساب تلك العصابات وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

سوار احمد