الايزيدية "زينة" تعود لحضن ذويها: كنت جارية وأتحدث بالروسية فقط

اربيل (كوردستان 24)- عادت الطفلة الايزيدية زينة الى حضن عائلتها بعد خمس سنوات من الأسر لدى تنظيم داعش.

وتبلغ زينة 13 عاما، وتم اختطافها مع والدتها واخوتها من قبل مسلحي داعش حيث تم اقتيادهم الى الموصل ومن ثم الى الاراضي السورية.

وتعرض الايزيديون لاسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار في صيف عام 2014 مما دفع الآلاف الى الفرار نحو اقليم كوردستان فيما تقطعت السبل بآخرين. وقام التنظيم بسبي النساء ونقل الكثير الى مناطق في الموصل والى سوريا المجاورة.