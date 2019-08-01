موسكو تجدد دعوتها للكورد لبدء حوار مع دمشق

اربيل (كوردستان 24)- دعا ممثل الرئيس الروسي في محادثات استانة أليكساندر لافرينتييف الكورد السوريين الى الحوار مع دمشق.

وجاء ذلك، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24 خوشوي محمد.

وقال لافرينتييف ان "الكورد مكون رئيسي من مكونات سوريا وينبغي ان يكون لهم ممثل".

وتابع ان "قوات سوريا الديمقراطية حاربت تنظيم داعش في شمال شرق سوريا وحررت المنطقة من التنظيم وهذا امر جيد لكن ينبغي ان تعود هذه المناطق الى سيطرة الحكومة السورية".

واضاف "والكورد في تلك المنطقة مع وحدة سوريا لذلك فإننا ندعم بدء حوار بينهم وبين دمشق بسرعة".

سوار أحمد