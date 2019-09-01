الكتل الكوردستانية ببرلمان العراق تستعرض انتهاكات بحق الكورد وتوجه مطالب

اربيل (كوردستان 24)- استعرضت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي انتهاكات بحق المواطنين الكورد في المناطق المتنازع عليها فيما رفعت طلبات الى الجهات المعنية.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد.

وذكر متحدث باسم الكتل الكوردستانية عددا من الانتهاكات بحق المواطنين الكورد في خانقين وغيرها من المناطق المتنازع عليها.

وتعتبر خانقين التابعة لمحافظة ديالى من المناطق المتنازع عليها بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها" غير أن كبار القادة الكورد يقولون إنها مازالت نافذة، وهو ما اكدته ايضاً المحكمة الاتحادية في بيانها الأخير.

سوار أحمد