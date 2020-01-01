عبد المهدي يطلب من واشنطن ترتيب آليات "الانسحاب الآمن"

أربيل (كوردستان 24)- طلب رئيس وزراء تصريف الأعمال عادل عبد المهدي من وزير الخارجية الأمريكي إرسال وفد إلى العراق يعمل على صياغة آلية لسحب القوات الأمريكية من العراق.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجمعة أن الطلب جاء في اتصال هاتفي بين عبد المهدي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الخميس.

وبحسب البيان فقد طلب عبد المهدي من وزير الخارجية الأمريكي "إرسال مندوبين الى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق".

وقال رئيس الوزراء إن "العراق يرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد وأربيل".

وأبلغ عبد المهدي بومبيو بان "قوات أمريكية تدخل للعراق ومسيّرات أمريكية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وان هذا مخالف للاتفاقات النافذة".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أشارت في بيان صدر مساء الخميس الى إجراء محادثة هاتفية بين عبد المهدي وبومبيو لكنها لم تذكر ما تطرق إليه البيان العراقي اليوم.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيانها أن بومبيو أدان الهجوم الإيراني على القاعدتين العسكريتين اللتين تستضيفان قوات عراقية وأمريكية.

ولم يذكر بيان مكتب عبد المهدي تلك الإدانة.

ونقل بيان الخارجية الأمريكية عن بومبيو قوله إن "الولايات المتحدة ستقوم بكل ما يلزم لحماية الشعبين الأمريكي والعراقي والدفاع عن مصالحهما العامة".

وصوت البرلمان العراقي في جلسة عقدت مؤخراً وقاطعها النواب الكورد ومعظم السنة على قرار يدعو القوات الأجنبية بمغادرة العراق.