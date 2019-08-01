فالا فريد: بغداد تتحمل مسؤولية تعويض الضحايا الايزيديين

واضافت ان "من واجب برلمان الاقليم ان يطالب حكوم بغداد بتعويض الضحايا الكورد الايزيديين ومنحهم كافة حقوقهم وامتيازاتهم".

وقرر برلمان كوردستان اليوم الخميس التصويت يوم السبت المقبل على قرار يخص الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون.

وتعرض الايزيديون لاسوأ مجازر على يد التنظيم المتشدد عندما اجتاح سنجار في صيف عام 2014 وقام التنظيم بسبي النساء وقتل الرجال ونقل الكثيرين الى مناطق سيطرته في سوريا والعراق.

سوار أحمد