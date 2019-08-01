فالا فريد: بغداد تتحمل مسؤولية تعويض الضحايا الايزيديين

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة الدولة لشؤون برلمان اقليم كوردستان فالا فريد، اليوم الخميس، ان مسؤولية تعويض ضحايا الايزيديين تقع على عاتق الحكومة الاتحادية.
وجاء تعليقات فريد للصحفيين بعد انتهاء جلسة لبرلمان كوردستان خاصة بالتصويت على على قرار يخص الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون.
وقالت فريد ان "الدستور العراقي الذي صوت عليه 80 بالمئة من العراقيين عام 2005 ينص على ان الدولة العراقية تتحمل مسؤولية تعويض ضحايا العمليات الارهابية".
واضافت ان "من واجب برلمان الاقليم ان يطالب حكوم بغداد بتعويض الضحايا الكورد الايزيديين ومنحهم كافة حقوقهم وامتيازاتهم".
وقرر برلمان كوردستان اليوم الخميس التصويت يوم السبت المقبل على قرار يخص الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون.
وتعرض الايزيديون لاسوأ مجازر على يد التنظيم المتشدد عندما اجتاح سنجار في صيف عام 2014 وقام التنظيم بسبي النساء وقتل الرجال ونقل الكثيرين الى مناطق سيطرته في سوريا والعراق.
سوار أحمد
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