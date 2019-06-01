دمشق: دفاعاتنا تصدت لهجوم صاروخي اسرائيلي على "تل الحارة"

اربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام سورية، اليوم الأربعاء، ان الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي اسرائيلي على تل الحارة بجنوب سوريا.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" فإن الدفاعات السورية تصدت للصوارخ الاسرائيلية على تل الحارة واسقطت عددا منها.

وتقع تل الحارة في محافظة درعا وهي تعتبر تلة استراتيجية إذ تطل على هضبة الجولان المحتلة.

وقالت الوكالة "الأنباء تشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة".

وأضافت "العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش".

وكثيرا ماتشن اسرائيل هجمات على الاراضي السورية ويقول المسؤولون الاسرائيليون ان الغارات تستهدف مخازن اسلحة ايرانية وتابعة لحزب الله.

سوار أحمد