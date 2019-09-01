وزير داخلية كوردستان يتوعد مهاجمي مقار الأحزاب

اربيل (كوردستان 24)- توعد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر احمد، بملاحقة كل من يعتدي على مقار الأحزاب، وقال إن أي جهة يثبت قيامها بذلك سيتم التعامل معها وفق القانون.

وجاءت تصريحات الوزير بعدما تداولت وسائل إعلام تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني أنباء أشارت إلى تعرض مقرين للحزب إلى إطلاق نار في اربيل مساء امس.

وقال أحمد في تصريح للصحفيين بأربيل، إن إطلاق النار على المقار الحزبية يتعارض تماماً مع سياسة حكومة إقليم كوردستان.

وتطرق الوزير إلى حادثة منع قيادي حزب من الدخول إلى اربيل عبر إحدى السيطرات، قائلا إن "ما جرى لم يكن مدبراً وهو حادث عرضي".

كان مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة السليمانية قد تعرض في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة إلى هجوم مسلح دون أن يسفر عن سقوط إصابات.

وبعد الحادث، طالب فرع الحزب الديمقراطي في السليمانية السلطات الأمنية هناك بفتح تحقيق وإعلان نتائجه. ولم يصدر أي توضيح من قوات الأمن.