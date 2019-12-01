اليابان تقدم منحة مالية لشمال شرق سوريا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، عن تقديم منحة مالية لمناطق شمال شرق سوريا اثر الازمة الانساية بعد توغل الجيش التركي والميليشيات التابعة في تلك المناطق.

وافاد بيان للحكومة بأن المساعدات تشمل مجالات الصحة والخدمات للنازحين (الصحة -الخيم- المأوى- الأغطية الشتوية- النظافة).

ولفت الى انها ستواصل تقديم المساعدات لحين تقدم العملية السياسية في سوريا، حيث سيتم تقديمها عبر المنظمات الاممية المعنية.

واكد البيان ان الحكومة اليابانية ستتواصل مع المجتمع الدولي بغية حل الأزمة السورية عبر تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق تقدم في العملية السياسية وفق المقررات الدولية.

وتعرضت مناطق شمال شرق سوريا لهجوم من الجيش التركي وفصائل سورية موالية لها، تسبب بكارثة انسانية ادت لموجة نزوح واسعة فضلاً عن عمليات القتل الميداني والاستيلاء على ممتلكات سكان المنطقة الأصليين.

سوار احمد