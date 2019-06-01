عبد المهدي: لن نقطع رواتب كوردستان وتعاون الاقليم ضروري بشأن كركوك

اربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ان العراق لن يقدم على قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان، فيما شدد على اهمية التعاون بين بغداد واربيل بشأن ملف كركوك.

وقال عبدالمهدي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء ان "اقليم كوردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة".

وأعلنت اربيل في وقت سابق استعدادها لتسليم بغداد 250 الف برميل يوميا لكن الامر بحاجة الى اتفاقية، إذا ان كوردستان تقوم بتسديد مستحقات الشركات.

ولفت عبد المهدي إلى أن "هناك خلافات سياسية ومن غير الصحيح جعلها مصدرا لتهديد السلم المجتمعي".

وأكد على انه ورغم ذلك فان حكومته لن تقطع رواتب موظفي اقليم كوردستان العراق.

وتم قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان في اثناء تسلم نوري المالكي لرئاسة الحكومة وذلك بسبب خلافات بين اربيل وبغداد.

من جهة اخرى شدد عبد المهدي على ضرورة التعاون بين الحكومتين الاتحادية والاقليمية بشأن الاوضاع في كركوك.

وقال خلال تراسه اجتماعا لمجلس الأمن الوطني ان "الوضع الأمني في محافظة كركوك مسيطر عليه رغم التداخلات والتعقيدات، ويجب المضي بالحلول الأمنية وان تعزز بجهود سياسية وتعاون تام بين جميع الاطراف دون استبعاد لأية جهة وفي ظل العراق الواحد والارادة الوطنية الموحدة".

وتابع عبد المهدي ان "تنوع محافظة كركوك والتداخلات الحاصلة فيها تستدعي التعاون مابين الحكومة الاتحادية والمحلية وحكومة الاقليم وقواه وتغليب المصلحة العليا بمايحفظ الوحدة الوطنية ويخدم جميع مكوناتها".

سوار أحمد