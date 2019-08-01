"حلوى بالمخدرات".. قوات الأمن الكوردية تحبط أحدث حيلة لتهريب المخدرات

اربيل (كوردستان 24)- اعتقلت قوات الأمن الكوردية، اليوم الاثنين، شخصاً لدى محاولته تهريب المخدرات من إيران إلى إقليم كوردستان عبر اخفائها داخل المعجنات والحلويات في معبر حاجي عمران الحدودي.

وبحسب بيان لمركز مركز مكافحة المواد المخدرة التابع لمديرية امن قضاء سوران فإن "السلطات الأمنية ضبطت شخصا اثناء محاولته نقل كمية من المواد المخدرة داخل علب خاصة بالحلويات".

واشار البيان الى ان تلك المواد المخدرة ضبطت في معبر حاج عمران الحدودي.

وتم القاء القبض على الشخص الذي كانت المخدرات بحوزته.

سوار أحمد