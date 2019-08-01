مذكّراً بـ"مُلك الشعب".. بارزاني: كوردستان تترقب "دستوراً عصرياً"

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الأربعاء إن هيئة الرئاسة في برلمان الإقليم ملك للشعب وليست لحزب معين، مشددا على ضرورة صياغة "دستور عصري" للإقليم.

تصريحات بارزاني نقلها مكتبه الإعلامي خلال لقائه رئيسة برلمان الإقليم ريواس فائق ونائبها هيمن هورامي فضلا عن سكرتيرة البرلمان منى قهوجي.

وذكر بيان رسمي انه جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وجدد بارزاني دعمه الكامل لهيئة رئاسة البرلمان لمراقبة أعمال الحكومة.

وشدد على ضرورة عمل البرلمان الجديد المتواصل من أجل تعزيز قيم التعايش الديني والقومي، وضمان الوحدة الوطنية والعملية الإصلاحية في إقليم كوردستان، والاستعداد لكتابة "دستور عصري" للإقليم.

وسلط الزعيم الكوردي الضوء على مبادىء التعاون والتنسيق بين السلطات في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقوية المؤسسات في إقليم كوردستان.

وأشار إلى أهمية مؤسسة البرلمان، وقال إن "هيئة رئاسة البرلمان ليس ملكاً لحزب أو جهة معينة، بل هي ملك لشعب كوردستان".

ويتألف برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعدا، خمسة منها مخصصة للتركمان ومثلها للمسيحيين وواحد للارمنيين.

وأُجريت الانتخابات التشريعية الإقليمية قبل عام، وحصل فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 45 مقعدا متصدرا باقي الأحزاب. وجاء حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية ثم حركة التغيير في المركز الثالث.