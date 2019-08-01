200 الف سائح يصلون كوردستان والازدحام يغلق طريقا سياحيا

اربيل (كوردستان 24)- وصل اقليم كوردستان خلال ايام عيد الاضحى الماضية اكثر من 200 الف سائح، فيما تسبب الازدحام بإغلاق طريق سياحي.

وقال المتحدث باسم هيئة السياحة في اقليم كوردستان نادر روستي ان "208 الف سائح وصلوا الى اقليم كوردستان من فترة 8 ـ 12 آب اغسطس، ثاني ايام عيد الاضحى".

واكد روستي ان اعداد السائحين في ارتفاع، مشيرا الى انه سيتم الإعلان عن الاحصائية النهائية لاحقا.