200 الف سائح يصلون كوردستان والازدحام يغلق طريقا سياحيا

اربيل (كوردستان 24)- وصل اقليم كوردستان خلال ايام عيد الاضحى الماضية اكثر من 200 الف سائح، فيما تسبب الازدحام بإغلاق طريق سياحي.
وقال المتحدث باسم هيئة السياحة في اقليم كوردستان نادر روستي ان "208 الف سائح وصلوا الى اقليم كوردستان من فترة 8 ـ 12 آب اغسطس، ثاني ايام عيد الاضحى".
واكد روستي ان اعداد السائحين في ارتفاع، مشيرا الى انه سيتم الإعلان عن الاحصائية النهائية لاحقا.
وقال مراسل كوردستان 24 تيفور محمد يوم امس الثلاثاء ان الاعداد الكبيرة من السياح المتوافدين الى منطقة سوران، ادت الى ازدحام مروري شديد واغلاق طريق مصيف بيخال – خليفان باتجاه اربيل عند منطقة كلي علي بيك.
وتزور مجموعات سائحة من بغداد ومن وسط العراق وجنوبه اقليم كوردستان للاستمتاع بالطبيعة الجبلية الخلابة والطقس المعتدل مما يساهم بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي للاقليم.
سوار أحمد
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