علاوي يعلن تأييده لتعديل اتفاقية الوجود الأجنبي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي الأربعاء، إنه يؤيد تعديل اتفاقية الوجود العسكري الأجنبي في العراق، وابدى في الوقت نفسه رفضه لتحويل البلاد الى ساحة للصراع والنفوذ بين الدول المتخاصمة.

وأضاف علاوي في بيان أنه يتعين "تحصين القرار السيادي العراقي وإبعاده عن أي تأثيرات جانبية" مجدداً رفضه "لأن يكون العراق مسرحاً لصراع النفوذ والمصالح الخارجية بالوكالة، وان يكون أبناؤه ضحيةً لذلك الصراع".

ودعا الى "الإسراع في تعديل اتفاقية تواجد القوات الأجنبية في العراق، أو الغاؤها وتنظيم اتفاقية أمنية جديدة، إن اقتضت الحاجة، على أن تكون جميع تلك القوات تحت إدارة وقيادة الدولة العراقية".

وحذر علاوي من أن "عدم تكوين جيش قوي، بعيد عن المحاصصة، يعني أن العراق سيبقى خاضعاً لقوى خارجية ولن يكون بمقدوره الوقوف ضد قوى الإرهاب والتطرف".

كان الجيش الأمريكي قد نفذ الأسبوع الماضي ضربات جوية على كتائب حزب الله رداً على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي في كركوك.

وبعد القصف بيوم، قال العراق إن الضربات الأمريكية ستدفعه إلى مراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة واشنطن.

ووصف مجلس الأمن الوطني العراقي في بيان الضربات الجوية الأمريكية بأنها انتهاك للسيادة، مضيفا أن القوات الأمريكية اعتمدت على أولوياتها السياسية واستنتاجاتها الخاصة.

وقال المجلس إن حماية العراق ومعسكراته والقوات المتواجدة فيها مسؤولية قوات الأمن العراقية.