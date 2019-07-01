العراق يعتقل "ارهابياً" شارك في هجمات "عابرة للمحافظات"

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة العراقية الخميس اعتقال "ارهابي" قالت إنه شارك في تنفيذ ست هجمات دامية في عدد من المحافظات.

وقالت شرطة النجف في بيان إن خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من "القبض على الإرهابي بدر فارس مطلك الزكروطي" في عملية نوعية.

وأضاف البيان أن الزكروطي شارك في ست هجمات اشدها التفجير الذي وقع عام 2017 وأسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة 93 آخرين في الناصرية.

وذكر البيان أن الزكروطي شارك في هجمات في كربلاء وبابل وتولى نقل "انتحاريين" في النجف في السنوات القليلة الماضية.

وقالت الشرطة إن "الزركوطي كان يعمل ضمن ولايتي الجنوب والانبار".

ولم يذكر البيان اين اعتقل الزركوطي بالضبط.