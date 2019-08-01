المفوضية تمنح مدة جديدة لناخبي كركوك ونينوى وتدعو "لاستثمار فرصة"

اربيل (كوردستان 24)- دعت مفوضية الانتخابات الناخبين في محافظتي نينوى وكركوك الى تحديث سجلاتهم، مشيرة في الوقت نفسه الى انه تم افتتاح العديد من مراكز التسجيل في المحافظتين لهذا الغرض .

واعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات الدكتور رياض البدران ان مجلس المفوضين دعا الناخبين في محافظتي نينوى وكركوك الى اغتنام الفرصة التي وفرتها المفوضية للمواطنين.

وقررت المفوضية منح مدة جديدة للمواطنين والنازحين لتحديث سجلاتهم الانتخابية في المحافظتين للمدة من 1 اب اغسطس الجاري وحتى 15 من شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل.

واكد البدران على الاخذ بالاعتبار للظرف الاستثنائي الذي تمر به المحافظتان وحركة النزوح الداخلي مؤكدا الى ان المجلس ايضا دعا الناخبين الى مراجعة مراكز التسجيل لتحديث بياناتهم بايومتريا ممن لم يحدثوا بياناتهم.

ولفت الى فتح العديد من مراكز التسجيل في المحافظتين لهذا الغرض .

واشار البدران الى ان المادة القانونية التي تلزم الموظفين بالتسجيل والتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية ( طويلة الامد )، فضلا عن اعتبارها وثيقة رسمية.

ودعا الحكومة المحلية في المحافظتين الى بذل المزيد من الجهود لتطبيق هذه المادة والعمل على الزام الموظفين فيها لغرض تحديث بياناتهم بايومتريا من خلال التعاون مع المفوضية وفرقها المنتشرة فيهما.

ويذكر ان مكتب محافظة نينوى الانتخابي مستمر في تحديث بيانات الناخبين عن طريق مراكز التسجيل والفرق الجوالة فضلا عن تحديد مواقع مختارة في جوامع المحافظة كمراكز للتحديث والمكتب يعمل صباحا ومساءً ايام الجمع والسبت والعطل الرسمية .

وسينتهي المكتب من تحديث جميع الناخبين المتواجدين في مخيمات المحافظة البالغ عددها (14) مخيما.

سوار أحمد