مطالبة بإنشاء "منطقة آمنة" في سنجار

اربيل (كوردستان 24)- دعا القائمقام السابق لسنجار محما خليل إلى إنشاء منطقة آمنة تشرف عليها الولايات المتحدة وحكومتا بغداد وأربيل.

وقال خليل في حديث لكوردستان 24 ان "انشاء منطقة آمنة للايزيديين في العراق باشراف امريكا وحكومتي بغداد واربيل، سيحثهم على العودة لمناطقهم ويبعث في نفوسهم الثقة".

واكد خليل ان ما يمنع عودة النازحين الايزيديين الى مناطقهم هو وجود حزب العمال الكوردستاني على جبل سنجار.

وقال خليل ان حزب العمال الكوردستاني "لا يحترم القوانين العراقية ويفرض الاتاوات ويمارس الخطف ويحكم على المخطوفين، دون اية محاكمات وبصورة تعسفية ".

وتابع ان "سنجار اصبحت الملاذ الآمن لهذه العناصر التي تقوم بممارسات تعسفية ضد السنجاريين ،امام مرأى ومسمع القوات العراقية والحشد الشعبي".

ودعا خليل المجتمع الدولي والحكومة العراقية، ان تحول دون ان تصبح سنجار ضحية مرة ثانية وان تعمل على منح الحقوق لاهلها واعادتهم الى مناطقهم بامان".

سوار أحمد