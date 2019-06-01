بريطانيا تتطلع لتمتين العلاقات مع كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- عبرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن رغبتها في تمتين العلاقات مع اقليم كوردستان.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط والتنمية الدولية اندرو موريس لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وشدد موريس على ضرورة تعزيز علاقات بلاده مع الاقليم على كافة الاصعدة، فيما هنأ نيجيرفان بارزاني بانتخابه رئيسا لكوردستان.

وأدى نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين اليمين الدستورية ليشغل منصب رئاسة اقليم كوردستان الذي ظل شاغرا منذ عام 2017.

وكلف نيجيرفان بارزاني بعد يوم من ادائه اليمين مسرور بارزاني بتشكيل حكومة اقليم كوردستان بعد انتخاب الاخير من قبل برلمان كوردستان.

سوار أحمد