رئيس اقليم كوردستان وجاويش اوغلو يتباحثان اوضاع المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع وزيرالخارجية التركية مولود جاويش اوغلو اوضاع المنطقة عموما.

وجاء لقاء نيجيرفان بارزاني واوغلو، اليوم الثلاثاء،على هامش اعمال الدورة الخمسين لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

واكد نيجيرفان بارزاني ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو على اهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع تركيا، وأهمية العمل المشترك لتهدئة الأوضاع المتأزمة في المنطقة، وإعادة الأمن والاستقرار إليها.

وتم خلال الاجتماع التباحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وآخر تطورات الوضع في العراق والمنطقة بصورة عامة، وخطر الإرهاب واحتمالات استعادته لقوته في المنطقة، وسبل مواجهته ودور قوات التحالف الدولي في هذا المجال، إلى جانب تداول وبحث قضايا أخرى تحظى باهتمام الجانبين.