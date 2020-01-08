عبد المهدي: ايران اعلمتنا بالهجوم "شفويا"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي ان الجانب الايراني ابلغنا شفويا قبل قصفها الصاروخي الذي استهدف قواعد امريكية في العراق.

وجاء في بيان عبد المهدي "بعد منتصف الليل بقليل من يوم الاربعاء الموافق 8/1/2020، تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران بان الرد الايراني على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ او سيبدأ بعد قليل، وان الضربة ستقتصر على اماكن تواجد الجيش الامريكي في العراق دون ان تحدد مواقعها".

واكد عبد المهدي انه تلقى اتصالا من الجانب الامريكي ايضا بعد بدء الهجوم الصاروخي الايراني.

واشار الى انه انذر القيادات العسكرية العراقية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

واضاف عبد المهدي "لم تردنا لحد اللحظة اية خسائر بشرية لدى الجانب العراقي ولم تردنا رسميا الخسائر في جانب قوات التحالف".

واكد انه "يجري الاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة في محاولة لاحتواء الموقف وعدم الدخول في حرب مفتوحة سيكون العراق والمنطقة من اول ضحاياها".

وجدد رفض العراق لانتهاك سيادته والاعتداء على اراضيه، داعيا في الوقت نفسه الجميع لضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية وقرارات حكومتها.

سوار احمد