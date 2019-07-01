الاوضاع في سوريا والعراق تتصدر لقاء الفياض والجربا

اربيل (كوردستان 24)- تباحث مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس جهاز الأمن الوطني في العراق فالح الفياض مع رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا تطورات الأوضاع في سوريا والعراق.

وبحث الجانبان آخر التطورات في العراق وسوريا في اللقاء الذي جرى مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.

وجرت خلال اللقاء مباحثات حول الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل محاربة الارهاب و تكملة القضاء على تنظيم داعش.

وتناول الجانبان مسألة أمن الحدود بين سوريا والعراق، كما اتفق الطرفان على أن المسار السياسي هو الحل الوحيد في سوريا.