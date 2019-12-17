نيجيرفان بارزاني: سنعزز جهودنا لتعزيز حرية الصحافة والتعبير

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان الاقليم سيعزز جهوده لتعزيز حرية الصحافة والتعبير.

وجاء ذلك، يوم الثلاثاء، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لسكرتير اتحاد الصحفيين الدولي، أنطوني بيلونجي وعدد من صحفيي عدة دول للمشاركة في مؤتمر الملتقى الدولي للصحفيين.

واكد رئيس اقليم كوردستان على احترام الإقليم لحرية الصحافة وحرية التعبير وحمايتهما، وأن كل الجهود والخطوات ستتخذ في سبيل تعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير، وأشار في هذا السياق إلى قانون تنظيم العمل الصحفي.

وخلال اللقاء الذي حضره نقيب صحفيي كوردستان وعدد من ضيوف مؤتمر الملتقى الدولي للصحفيين، جرى التباحث بشأن أحوال الصحافة والعمل الإعلامي وحرية الصحافة والتعبير والقوانين الخاصة بهذا المجال في إقليم كوردستان.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية حماية حرية الصحافة وحرية التعبير كونهما من الأسس الرئيسة للديمقراطية والتقدم، ونوقشت مشاكل هذا المجال في المنطقة بصورة عامة وتبودلت الآراء حولها.