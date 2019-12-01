ثاني أكبر الأحزاب الكوردية يعقد "مؤتمر التجديد" بعد تأجيل متكرر

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في وقت لاحق من اليوم السبت، مؤتمره الرابع في مدينة السليمانية.

وكان من المقرر عقد المؤتمر الرابع للحزب عام 2013 لكنه تأجل مراراً بسبب الانقسامات وخصوصاً بعد وفاة زعيمه جلال طالباني.

ويقول مراسل كوردستان 24 في السليمانية إن أربعة آلاف عضو من الحزب سيشاركون في المؤتمر الذي سينطلق في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.

وسيلقي زعيم الحزب بالوكالة كوسرت رسول كلمة.

ويستمر مؤتمر الحزب ثلاثة أيام يخصص أولها لتقرير اللجان بينما يتم انتخاب قيادة جديدة في اليومين الآخرين، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وقال مسؤول اللجنة العليا للانتخابات رزكار علي إن مؤتمر الاتحاد الوطني "سيكون مؤتمر التجديد" على نهج زعيمه الراحل.