بارزاني يلتقي دبلوماسيين وسفير بريطاني يؤكد: ندعم اقليما موحدا وقويا

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اخر مستجدات اوضاع العراق مع سفيري بريطانيا وكندا الجديدين في العراق.

واستقبل بارزاني السفير الكندي الجديد لدى العراق اولريك شانون والوفد المرافق في اربيل.

واشار اولريك شانون خلال اللقاء الى اهمية تعزيز العلاقات بين بلاده واقليم كوردستان، فيما اكد على استمرار كندا في التنسيق مع اقليم كوردستان في الحرب ضد تنظيم داعش.

وهنأ بارزاني اولريك شانون بتسنمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في العراق فيما عبر عن رغبة كوردستان في تعزيز العلاقات مع كندا في كافة المجالات.