بارزاني يلتقي دبلوماسيين وسفير بريطاني يؤكد: ندعم اقليما موحدا وقويا

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اخر مستجدات اوضاع العراق مع سفيري بريطانيا وكندا الجديدين في العراق.
واستقبل بارزاني السفير الكندي الجديد لدى العراق اولريك شانون والوفد المرافق في اربيل.
واشار اولريك شانون خلال اللقاء الى اهمية تعزيز العلاقات بين بلاده واقليم كوردستان، فيما اكد على استمرار كندا في التنسيق مع اقليم كوردستان في الحرب ضد تنظيم داعش.
وهنأ بارزاني اولريك شانون بتسنمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في العراق فيما عبر عن رغبة كوردستان في تعزيز العلاقات مع كندا في كافة المجالات.
وتباحث الجانبان اخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين اربيل وبغداد ومخاوف عودة تنظيم داعش.
من جهة اخرى استقبل مسعود بارزاني السفير البريطاني الجديد في العراق ستيفن هيكي والوفد المرافق في اربيل.
وهنا بارزاني هيكي بمناسبة تسنمه مهامه الجديدة كسفير لبريطانيا في العراق.
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق والحوارات الدائرة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ نحو ثلاثة اشهر.
واكد الجانبان خلال اللقاء على الرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات بين الجانبين فيما اكد السفير البريطاني على ان بلاده تريد ان يبقى اقليم كوردستان قويا وموحدا.
من جهة اخرى تناول البحث الاوضاع السياسية والميدانية في سوريا وعبر الطرفان عن جدية المخاوف من عودة تنظيم داعش.
سوار احمد
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