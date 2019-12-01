"قصات شعر جميلة" تسعد قلوب اللاجئين في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عمدت مجموعة من الحلاقين الى زيارة مخيم للاجئين الكورد السوريين قرب اربيل عاصمة اقليم كوردستان بهدف القيام بعمل طوعي.

وقامت المجموعة التي تضم شبابا وشابات يحترفون مهنة الحلاقة، بزيارة مخيم دارة شكران للاجئين، وذلك لحلاقة شعر سكان المخيم مجانا.

وقالت احدى الشابات المقيمات في المخيم لكوردستان 24 "اشعر بسعادة كبيرة فالمخيم لا يوجد فيه حلاقين محترفين يتقنون هذه القصات الجميلة، كل الشكر والتقدير لهم".

والشابة ميديا هي احدى المتطوعات، وتقول لكوردستان 24 انها مستعدة للقيام باي عمل تطوعي يسعد قلوب اللاجئين.

واحتضن اقليم كوردستان مئات الاف الكورد السوريين في المخيمات وكذلك في مدنه ونواحيه منذ بدء الاحتجاجات في سوريا عام 2011.

تحرير سوار احمد

عن تقرير لزردشت حمي